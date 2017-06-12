В Дружковке задержали мужчину за попытку дать взятку полицейскому

По надлежащему процессуальному руководству прокуратуры Донецкой области завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении мужчины, который предоставил взятки работнику правоохранительного органа.
Установлено, что в конце марта работники Дружковского отделения полиции Краматорского отдела полиции ГУНП в Донецкой области во время патрулирования остановили легковой и бортовой грузовой автомобили, которые перевозили древесину. По данному факту было начато уголовное производство по признакам незаконной вырубки леса. Автомобили изъяли и наложили на них, а также на древесину и бензопилу аресты.
В дальнейшем 36-летний водитель легкового автомобиля, осознавая тот факт, что он является фигурантом уголовного производства, обратился к начальнику следственного отделения Дружковского ОП Краматорского ОП ГУНП в Донецкой области с предложением предоставить последнему 2000 гривен за возвращение ему изъятых вещей, а также за дальнейшее содействие в его противоправных деятельности по незаконной вырубки леса на территории города Дружковка и Константиновского района.
Понимая противоправность предложенных действий, правоохранитель предоставил письменное согласие на участие в документировании преступной деятельности мужчины. Во время передачи неправомерной выгоды работнику полиции указанного мужчину задержали, а предмет неправомерной выгоды изъяли.
Обвинительный акт по ч.3 ст.369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение) УК Украины пока прокуратурой утверждено и направлено для рассмотрения в суд.