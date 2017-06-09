В Славянске задержали отчима-педофила, который в течение трех лет издевался над падчерицей

33-летний мужчина годами совершал развратные действия в отношении трех дочерей своей сожительницы. В милицию обратилась мать девочек 7, 11 и 14 лет, которой дети во всем признались.
Об этом сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.
- Женщина сообщила, что к ней подошла старшая дочь и рассказала о развратных действиях со стороны отчима. Также ребенок рассказал, что это продолжается почти три года. Ранее девочка не рассказывала, потому что стеснялась, - рассказали в пресс-службе отдела.
По информации правоохранителей, пока человек задержан и дает показания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. С девочками работают медики и психологи.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 156 «Развращение несовершеннолетних» Уголовного кодекса Украины.
До ТеБе