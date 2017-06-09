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В Славянске задержали отчима-педофила, который в течение трех лет издевался над падчерицей

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Происшествия / Криминал
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В Славянске задержали отчима-педофила, который в течение трех лет издевался над падчерицей

33-летний мужчина годами совершал развратные действия в отношении трех дочерей своей сожительницы. В милицию обратилась мать девочек 7, 11 и 14 лет, которой дети во всем признались.

Об этом сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

- Женщина сообщила, что к ней подошла старшая дочь и рассказала о развратных действиях со стороны отчима. Также ребенок рассказал, что это продолжается почти три года. Ранее девочка не рассказывала, потому что стеснялась, - рассказали в пресс-службе отдела.

По информации правоохранителей, пока человек задержан и дает показания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. С девочками работают медики и психологи.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 156 «Развращение несовершеннолетних» Уголовного кодекса Украины.

До ТеБе


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