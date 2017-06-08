В Краматорске СБУ разоблачила начальника отдела горсовета на вымогательстве денег от переселенцев

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили на взятке начальника одного из отделов Краматорского городского совета.
Правоохранители установили, что чиновник систематически требовал деньги от переселенцев из временно оккупированных территорий за беспрепятственное получение регистрации в Краматорске. В случае отсутствия денег, чиновник искусственно отказывал гражданам в регистрации, поэтому они не могли получать положенные им социальные и пенсионные выплаты.
"Оперативники спецслужбы задержали начальника отдела в городе во время передачи посредником трех тысяч гривен, полученных от вынужденной переселенки. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Как стало известно «До ТеБе» из собственных источников, речь идет о начальнике отдела формирования и ведения реестра территориальной общины, которое входит в управление регистрационных полномочий исполкома Краматорского городского совета.
Сейчас в отделе не поднимают трубку, а в пресс-службе исполкома сообщили, что об этом случае им пока не известно.