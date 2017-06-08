В Краматорске СБУ разоблачила начальника отдела горсовета на вымогательстве денег от переселенцев

В Краматорске чиновники украли два миллиона гривен на программное обеспечение

В Полтавской области задержали полицейского при получении взятки в 30 тысяч долларов

В Мариуполе во время получения взятки задержан начальник СЭС

В Краматорске чиновник приговорен к 6 годам лишения свободы

В Донецкой области на взятке в 20 тысяч попался милицейский начальник

В Хмельницком за взятку в 38 тыс. грн арестован чиновник