В Славянске арестован мужчина, который до смерти забил свою сожительницу

В Мариуполе арестовали отца, который зарезал собственного сына

В Бахмуте арестован мужчина, который убил свою мать

В Донецкой области арестовали мужчину, который до смерти избил девушку-инвалида

За изнасилование и убийство, мужчине дали 60 суток пребывания под стражей

В Донецкой области арестовали мужчину, который подозревается в убийстве военнослужащего

Мужчину, который убил свою мать взяли под стражу