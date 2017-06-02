В Славянске арестован мужчина, который до смерти забил свою сожительницу

По ходатайству Славянской местной прокуратуры Славянским городским судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей мужчине, который кулаками забил до смерти 62-летнюю женщину.
В ходе досудебного расследования установлено, что 20 мая текущего года во время употребления спиртных напитков между 39-летним мужчиной и его сожительницей возникла ссора. Для усиления своих аргументов мужчина набросился на потерпевшую с кулаками и нанес ей многочисленные удары в область головы, грудной клетки и ребер, что привело к разрыву селезенки.
Через четыре дня от полученных тяжелых травм потерпевшая скончалась, а ее сожителю было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.
Досудебное расследование продолжается.