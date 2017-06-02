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Украина повышает акцизы на алкоголь и табачные изделия

На Донетчине изъяты табачные изделия на 5 млн. гривен

В Донецкой области изъято ликеро-водочных и табачных изделий на сумму более 159 тыс. гривен

В Мариуполе изъяли крупную партию незаконного алкоголя и табачных изделий

В ДНР везли табачные изделия на сумму 45 тысяч гривен

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