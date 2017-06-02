В ДНР везли табачные изделия на сумму 45 тысяч гривен

Первым отделом управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО Главного управления ГФС в Донецкой области ("Фантом") во время контроля за перемещением товаров через линию разграничения в пределах Донецкой области 01 июня 2017 года на КПВВ "Гнутово" был проведен осмотр автомобиля "Хюндай Санта Фе" черного цвета, который под управлением гражданина Т направлялся в г. Донецк.
Во время осмотра транспортного средства работниками подразделения был выявлен самодельный тайник, в котором гражданин прятал табачные изделия, надеясь в дальнейшем реализовать их в г. Донецк. Выявленные табачные изделия в количестве 1570 пачек на сумму 44 789 грн были изъяты. Относительно гражданина Т по данному факту составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 204-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, материалы для принятия решения согласно действующего законодательства направлены в суд.