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В Мариуполе две женщины обворовывали квартиры пенсионеров

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Происшествия / Криминал
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В Мариуполе две женщины обворовывали квартиры пенсионеров

Прокуратурой Донецкой области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух лиц, совершивших ряд краж личного имущества граждан пожилого возраста.

В ходе расследования, которое проводили органы полиции под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области установлено, что в начале 2016 года две жительницы Мариуполя 27-ми и 38-ми лет, находящихся между собой в родстве, решили улучшить свой имущественное положение за счет чужого имущества.

Для этого сообщницы в дневное время суток наведывались в многоквартирные дома и подыскивали квартиры, в которых жили престарелые. В дальнейшем, под вымышленными предлогами предоставления социальной помощи, продажи белья, приобретение старых часов и т.д., женщины попадали в дома своих жертв, где тайно похищали денежные средства, ювелирные изделия и другое имущество.

Всего за 2016-2017 года правонарушители совершили более 10 эпизодов краж имущества граждан пожилого возраста на территории города Мариуполя и прилегающих районов. Общая сумма причиненного ущерба составила более 120 тыс грн.

Действия злоумышленниц квалифицированы по ч.3 ст. 185 УК Украины (кража, соединенная с проникновением в жилище). Санкция статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Важно отметить, что, благодаря принятым во время досудебного расследования мерам, вред, причиненный потерпевшим действиями преступного дуэта, возмещен в полном объеме.


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