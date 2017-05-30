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В Донецкой области из незаконного обращения изъято подакцизных товаров на 337,5 тысяч гривен

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Происшествия / Криминал
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В Донецкой области из незаконного обращения изъято подакцизных товаров на 337,5 тысяч гривен

Сотрудниками Главного управления ГФС в Донецкой области совместно с Прокуратурой Донецкой области и Управлением Службы безопасности Украины в Донецкой области в рамках операции «Акциз-2017» остановлена противоправная деятельность лиц, направленная на распространение фальсифицированной продукции.

Так, в результате проведенных мероприятий в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного с признаками уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины, 21 мая 2017 года было остановлено транспортное средство - мотороллер с прицепом, в котором обнаружено 13,5 тыс. пачек табачных изделий с марками акцизного налога с признаками подделки без сопроводительных документов. Установлено, что имеющаяся акцизная продукция завезена на таможенную территорию Украины с временно оккупированной территории.
В Донецкой области из незаконного обращения изъято подакцизных товаров на 337,5 тысяч гривен

Из незаконного обращения изъято 13,5 тыс. пачек фальсифицированных табачных изделий на сумму 337,5 тыс. гривен.

Следственные действия продолжаются.


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