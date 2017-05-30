В Донецкой области из незаконного обращения изъято подакцизных товаров на 337,5 тысяч гривен

Налоговиками Донетчины остановлено незаконное распространение подакцизной продукции

В Донецкой области из незаконного обращения изъято подакцизных товаров на сумму 3 млн гривен

За ноябрь в Донецкой области изъято из незаконного оборота подакцизных товаров почти на 688 тыс. гривен

В Донецкой области из незаконного обращения изъято подакцизных товаров на сумму 25 млн. гривен

В ходе оперативных действий изъято подакцизных товаров на сумму 125 тыс. гривен

На Донетчине изъяты табачные изделия на 5 млн. гривен