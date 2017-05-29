В Покровском районе прокуратура требует вернуть государству 205 га земли

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В Мариуполе государству вернули земельный участок стоимостью более 26 млн грн

Прокуратура Донецкой области через суд требует вернуть земли стоимостью почти 1,5 млн. грн

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