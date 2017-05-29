В Покровском районе прокуратура требует вернуть государству 205 га земли

Красноармейской местной прокуратурой направлено в Хозяйственный суд Донецкой области иск в интересах государства в лице Красноармейской районной государственной администрации к юридическому лицу о расторжении договора аренды земельного участка.
Установлено, что юридическое лицо в 2008 году заключила с РГА договор аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 205 га и стоимостью более 8 млн грн. Однако длительное время арендатор не выполнял условия договора по уплате аренды. Вследствие таких противоправных действий районный бюджет недополучал деньги.
В связи с этим Красноармейской местной прокуратурой направлен иск, в котором прокуратура требует от арендатора уплатить в бюджет средства за аренду указанного земельного участка на сумму почти 200 тыс грн, а также расторгнуть договор и вернуть 205 га земли в собственность государства.