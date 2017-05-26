Сообщника ДНР освободили от уголовной ответственности

Согласно действующему законодательству, по согласованию Артемовской местной прокуратурой ходатайством, суд освободил от уголовной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 260 (участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях) УК Украины, бывшего боевика, который добровольно вышел из рядов террористической организации «ДНР».
Находясь в Российской Федерации, узнав из сети Интернет о программе Службы безопасности Украины «Тебя ждут дома», мужчина обратился на горячую линию и сообщил о своем участии в незаконных вооруженных формированиях. После консультаций со специалистами гражданин вернулся домой.
Обвиняемый написал заявление в Бахмутский отдел полиции, в котором объяснил, что в 2014 году систематически выполнял противоправные приказы представителей самопровозглашенной «ДНР» и нес службу на объектах административных зданий.
В настоящее время ходатайство рассмотрено и гражданина освободили от уголовной ответственности.