В Волновахе трое детей нашли автомат с патронами

К полицейским поступил вызов от прохожего, который увидел, как компания детей играет вблизи разрушенного дома, а в руках у одного из мальчиков предмет, похожий на автомат. Правоохранители за считанные минуты прибыли на место и предупредили возможные трагические последствия: по словам детей, они хотели его зарядить патронами.
Когда полицейские в составе группы быстрого реагирования прибыли на место, то увидели много детей, которые играли возле разрушенного дома. Они и показали правоохранителям место, где в мешке находился автомат Калашникова, две упаковки патронов, бронежилет и маска.
Опасную находку нашли трое мальчиков от 5 до 7 лет, которые едва не пострадали от этой находки. Не понимая всей опасности, один из мальчиков взял автомат в руки и пытался вставить магазин, чтобы пострелять. К счастью, у него ничего не получилось, а после того, как дети услышали крики взрослых, положили оружие.
Кроме того, полицейские выяснили, что дети постоянно играют на территории этих развалин, а родители никак на это не реагируют.
Полицейские изъяли опасные предметы, а с детьми провели профилактическую беседу и рассказали, как нужно вести себя в таких случаях.
До ТеБе