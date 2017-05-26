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В Волновахе трое детей нашли автомат с патронами

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Происшествия / Криминал
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В Волновахе трое детей нашли автомат с патронами

К полицейским поступил вызов от прохожего, который увидел, как компания детей играет вблизи разрушенного дома, а в руках у одного из мальчиков предмет, похожий на автомат. Правоохранители за считанные минуты прибыли на место и предупредили возможные трагические последствия: по словам детей, они хотели его зарядить патронами.

Когда полицейские в составе группы быстрого реагирования прибыли на место, то увидели много детей, которые играли возле разрушенного дома. Они и показали правоохранителям место, где в мешке находился автомат Калашникова, две упаковки патронов, бронежилет и маска.

Опасную находку нашли трое мальчиков от 5 до 7 лет, которые едва не пострадали от этой находки. Не понимая всей опасности, один из мальчиков взял автомат в руки и пытался вставить магазин, чтобы пострелять. К счастью, у него ничего не получилось, а после того, как дети услышали крики взрослых, положили оружие.

Кроме того, полицейские выяснили, что дети постоянно играют на территории этих развалин, а родители никак на это не реагируют.

Полицейские изъяли опасные предметы, а с детьми провели профилактическую беседу и рассказали, как нужно вести себя в таких случаях.

До ТеБе


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