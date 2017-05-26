В Волновахе трое детей нашли автомат с патронами

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В Мариуполе произошло два ДТП, в которых пострадали дети

Во время пожара в Славянске едва не погибли трое детей, которых мать оставила без присмотра

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