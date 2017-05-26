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Налоговиками Донетчины остановлено незаконное распространение подакцизной продукции

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Происшествия / Криминал
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Налоговиками Донетчины остановлено незаконное распространение подакцизной продукции

Главным управлением ГФС в Донецкой области продолжается проведение комплекса широкомасштабных организационно-практических мероприятий в рамках операций «Акциз-2017» и «Рубеж-2017», направленных на постоянный мониторинг рынка товаров данной группы и предотвращение распространения фальсификата.

Сотрудниками Главного управления ГФС в Донецкой области совместно с Прокуратурой Донецкой области, Управлением Службы безопасности Украины в Донецкой области, Краматорским пограничным отрядом Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины, 17 мая 2017 года был остановлен автомобиль, который осуществлял незаконную транспортировку фальсифицированных табачных изделий с временно оккупированной территории.
Налоговиками Донетчины остановлено незаконное распространение подакцизной продукции

По результатам проведенного осмотра было выявлено 48 ящиков табачных изделий торговой марки «Наша марка» (происхождением из города Ростова-на-Дону, Российская Федерация) без марок акцизного налога и с признаками подделки и установлено, что имеющаяся акцизная продукция завезена из Российской Федерации на таможенную территорию Украины вне таможенного контроля через временно оккупированную территорию для дальнейшей транспортировки и реализации на территории Украины.

Из незаконного обращения изъято 24 тыс. пачек фальсифицированных табачных изделий на сумму 600 тыс. грн и автомобиль стоимостью 600 тыс. гривен.

Следственные действия продолжаются.


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