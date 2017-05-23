В Торецке будут судить женщину, которая убила своего ухажера

46-летняя жительница Торецка убила своего соседа, когда тот начал за ней ухаживать. Тело 66-летнего мужчины с ножевыми ранениями было найдено 19 мая, об этом сообщает прокуратура Донецкой области.
- В ходе первоочередных следственных действий установлено, что вечером хозяин употреблял алкогольные напитки вместе с соседом и его сожительницей. Когда гости ушли домой, женщина вернулась за сигаретами и спиртным. Увидев соседку на пороге, 66-летний мужчина начал к ней приставать. В ответ пьяная женщина схватила кухонный нож, ударила им ухажера в живот и побежала домой, - рассказали в прокуратуре.
Сведения по факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.
Сейчас женщине сообщено о подозрении в совершении указанного уголовного преступления и по ходатайству Константиновской местной прокуратуры избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.