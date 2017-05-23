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В Торецке будут судить женщину, которая убила своего ухажера

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Происшествия / Криминал
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В Торецке будут судить женщину, которая убила своего ухажера

46-летняя жительница Торецка убила своего соседа, когда тот начал за ней ухаживать. Тело 66-летнего мужчины с ножевыми ранениями было найдено 19 мая, об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

- В ходе первоочередных следственных действий установлено, что вечером хозяин употреблял алкогольные напитки вместе с соседом и его сожительницей. Когда гости ушли домой, женщина вернулась за сигаретами и спиртным. Увидев соседку на пороге, 66-летний мужчина начал к ней приставать. В ответ пьяная женщина схватила кухонный нож, ударила им ухажера в живот и побежала домой, - рассказали в прокуратуре.

Сведения по факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

Сейчас женщине сообщено о подозрении в совершении указанного уголовного преступления и по ходатайству Константиновской местной прокуратуры избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.


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