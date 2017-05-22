В Славянске задержали трех вымогателей

Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области расследуется уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 189 УК Украины (вымогательство) в отношении трех жителей города Славянска.
Собранными в ходе досудебного расследования доказательствами установлено, что 28-летний уроженец Славянска, преследуя цель незаконного обогащения, решил требовать денежные средства у двух местных жителей. К совершению преступных действий он привлек своих знакомых мужчин - 1974 и 1978 г.р.
Так, угрожая убийством и физическим насилием потерпевшим, арестованы с марта по май текущего года требовали и получили от граждан 9000 грн. По данным правоохранителей, злоумышленники действовали под прикрытием общественной организации по борьбе с коррупцией, терроризмом и организованной преступностью.
Преступные действия правонарушителей были приостановлены сотрудниками СБУ и Национальной полиции во время спецоперации.
Сейчас всем трем фигурантам сообщено о подозрении в совершении указанного правонарушения и по ходатайству прокуратуры Донецкой области судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Досудебное расследование продолжается.