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В Славянске задержали трех вымогателей

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Происшествия / Криминал
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В Славянске задержали трех вымогателей

Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области расследуется уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 189 УК Украины (вымогательство) в отношении трех жителей города Славянска.

Собранными в ходе досудебного расследования доказательствами установлено, что 28-летний уроженец Славянска, преследуя цель незаконного обогащения, решил требовать денежные средства у двух местных жителей. К совершению преступных действий он привлек своих знакомых мужчин - 1974 и 1978 г.р.

Так, угрожая убийством и физическим насилием потерпевшим, арестованы с марта по май текущего года требовали и получили от граждан 9000 грн. По данным правоохранителей, злоумышленники действовали под прикрытием общественной организации по борьбе с коррупцией, терроризмом и организованной преступностью.

Преступные действия правонарушителей были приостановлены сотрудниками СБУ и Национальной полиции во время спецоперации.

Сейчас всем трем фигурантам сообщено о подозрении в совершении указанного правонарушения и по ходатайству прокуратуры Донецкой области судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Досудебное расследование продолжается.


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