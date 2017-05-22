В Славянске полиция изъяла наркотиков на 150 тысяч гривен

В Славянске полиция провела спецоперацию по борьбе с наркопреступностью. В городе и районе проведено 9 санкционированных обысков, по результатам которых изъято около 6 килограммов каннабиса, а также 7 грамм метадона.
Крупнейшая партия была найдена в домовладении 55-летнего мужчины в микрорайоне Восточный. Полицейские изъяли около 5 килограмм конопли, расфасованных в банки емкостью от 0,5 до 4 литров.
В доме и хозяйственном здании обнаружили 15 банок с марихуаной, а также три устройства для ее курения. Мужчина объяснил, что в прошлом году через интернет заказал элитные семена конопли и высадил их у себя в огороде, а осенью собрал урожай, переработал и хранил для собственного употребления.
По предварительной оценке, общая стоимость изъятых в ходе спецоперации наркотиков на «черном рынке» может составлять 150 тысяч гривен.
До ТеБе