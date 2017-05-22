В Славянске полиция изъяла наркотиков на 150 тысяч гривен

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За один месяц в украинских школах изъяли более 30 килограммов наркотиков

С начала года в Донецкой области уничтожено 190 плантаций конопли

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