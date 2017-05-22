Виновника ДТП в Донецкой области приговорили к 7 годам лишения свободы

Славянский горрайонный суд вынес обвинительный приговор по делу водителя, который, будучи навеселе, сел за руль и совершил смертельное ДТП.
В ходе судебного процесса установлено, что в ночь на 8 января текущего года 26-летний житель Славянска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время управления автомобилем «Hyundai Elantra» в условиях гололеда превысил разрешенную для населенных пунктов скорость и не справился с управлением. Автомобиль вынесло на правую обочину и ударило о железобетонную опору городского освещения, в результате чего 20 и 26-летняя женщины, которые находились в салоне, погибли на месте, а двое других пассажиров получили травмы.
Как выяснилось в ходе расследования, указанный мужчина находился в ту ночь за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Опираясь на эти и другие веские доводы, предоставленные государственным обвинением, которое поддерживала прокуратура Донецкой области, суд признал водителя виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц), и приговорил к 7 годам за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года.