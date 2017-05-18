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В Бахмуте будут судить чиновников за незаконное бюджетных средств

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Происшествия / Криминал
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В Бахмуте будут судить чиновников за незаконное бюджетных средств

Под процессуальным руководством Артемовской местной прокуратуры завершено досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами подрядных организаций во время ремонта местного учебного заведения.

В ходе расследования установлено, что в 2016 году Артемовское музыкальное училище им. И. Карабица (ныне - высшее учебное заведение коммунальной формы собственности «Бахмутский колледж искусств им. И. Карабица) заключило договор с подрядной организацией о выполнении капитального ремонта хорового класса. Сумма договора составила 204 тыс грн.

По окончании работ заказчику были предоставлены соответствующие акты, утвержденные физическим лицом-предпринимателем, которого привлекли для осуществления технического надзора за рабочим процессом. Однако фактически работы в полном объеме не выполнены, следовательно, указанные бюджетные средства перечислены подрядчику неправомерно.

Действия директора подрядной организации квалифицированы по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы, повлекшее тяжкие последствия), предпринимателя - по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность) УК Украины.

Сейчас оба обвинительные акты прокуратурой утверждены и направлены в суд.

Максимальное наказание по санкциям инкриминируемых статей - до 6 лет лишения свободы.


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