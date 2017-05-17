Прокуратура Донецкой области через суд вернула в собственность общины четырехкомнатную квартиру

Волновахской местной прокуратурой в ходе мониторинга Единого реестра судебных решений установлено, что в начале января текущего года судья Марьинского районного суда удовлетворил иск гражданки и признал за ней право собственности на четырехкомнатную квартиру в городе Курахово Марьинского района.
Однако прокуратура выявила, что у нотариуса договор купли-продажи указанной квартиры не удостоверялся, как этого требует действующее законодательство. Зато, согласно информации городского совета, до принятия судебного решения указанная квартира находилась в коммунальной собственности и принадлежала территориальной общине Курахово.
Следовательно, с целью защиты интересов государства в лице Кураховского городского совета, Волновахской местной прокуратурой направлено в Апелляционный суд Донецкой области апелляционную жалобу об отмене решения суда первой инстанции.
Суд, рассмотрев ее и учтя доводы прокуратуры, отменил решение Марьинского районного суда и вернул указанную квартиру к коммунальной собственности городу Курахово.
В настоящее время решается вопрос о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности.