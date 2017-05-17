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Транспортная компания Донетчины, которая уклонилась от уплаты налогов, возместила бюджету почти 1,2 млн грн нанесенного ущерба

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Происшествия / Криминал
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Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области в рамках уголовного производства по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах обеспечено возмещение почти 1,2 млн грн нанесенного государству ущерба.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины установлено, что одна из компаний Донетчины, основной вид деятельности которой – пассажирский наземный транспорт городского и пригородного соединения, стала победителем тендерных закупок по перевозки пассажиров льготных категорий. За период август-декабрь 2015 года служебные лица этой компании перечислили на счета двух фиктивных предприятий часть полученных бюджетных средств за предоставление указанных услуг.

В дальнейшем с нарушением требований налогового законодательства фигуранты отобразили в бухгалтерском и налоговом учете предприятия операции по приобретению несуществующих товаров и услуг и искусственно сформировали налоговый кредит по НДС, что привело к уклонению от уплаты свыше 3,1 млн грн налога на добавленную стоимость.

В результате мероприятий, проведенных работниками налоговой милиции в рамках указанного уголовного производства, правонарушители уже уплатили в бюджет почти 1,2 млн грн нанесенного ущерба.

Мероприятия, направленные на полное возмещение убытков, продолжаются.


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