Транспортная компания Донетчины, которая уклонилась от уплаты налогов, возместила бюджету почти 1,2 млн грн нанесенного ущерба

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области в рамках уголовного производства по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах обеспечено возмещение почти 1,2 млн грн нанесенного государству ущерба.



В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины установлено, что одна из компаний Донетчины, основной вид деятельности которой – пассажирский наземный транспорт городского и пригородного соединения, стала победителем тендерных закупок по перевозки пассажиров льготных категорий. За период август-декабрь 2015 года служебные лица этой компании перечислили на счета двух фиктивных предприятий часть полученных бюджетных средств за предоставление указанных услуг.



В дальнейшем с нарушением требований налогового законодательства фигуранты отобразили в бухгалтерском и налоговом учете предприятия операции по приобретению несуществующих товаров и услуг и искусственно сформировали налоговый кредит по НДС, что привело к уклонению от уплаты свыше 3,1 млн грн налога на добавленную стоимость.



В результате мероприятий, проведенных работниками налоговой милиции в рамках указанного уголовного производства, правонарушители уже уплатили в бюджет почти 1,2 млн грн нанесенного ущерба.



Мероприятия, направленные на полное возмещение убытков, продолжаются.