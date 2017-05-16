В Красноармейске мужчина зарезал своего пасынка

По принципиальной позиции Красноармейской местной прокуратуры за убийство молодого парня житель Покровская проведет за решеткой следующие 10 лет своей жизни.
Между 48-летним мужчиной и его 18-летним пасынком сложились длительные неприязненные отношения, на почве которых возникла ссора. Во время конфликта у мужчины возникло желание убить парня, а в качестве орудия убийства осужденный решил воспользоваться кухонным ножом.
«Мужчина нанес пострадавшему один удар ножом в область сердца, что привело к его смерти. В дальнейшем, с целью скрыть совершенное преступление, убийца привязал к ногам убитого шлакоблок и бросил его в колодец, расположенный на территории двора », - рассказал первый заместитель руководителя Красноармейского местной прокуратуры Сергей Ковалев.
Красноармейский районный суд, оценив предоставленные государственным обвинением доказательства, согласился с доводами прокуратуры и признал мужчину виновным в совершении умышленного убийства (ч.1 ст. 115 УК Украины) и приговорил к 10 годам лишения свободы.