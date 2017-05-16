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Через КПВВ "Майорск" мужчина пытался провезти более 600 кг свинины в потолке авто

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Происшествия / Криминал
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Через КПВВ "Майорск" мужчина пытался провезти более 600 кг свинины в потолке авто

На контрольном пункте въезда-выезда "Майорск" пограничники обнаружили партию продуктов питания. Мужчина оборудовал в потолке собственного авто тайник, чтобы незаконно провезти более 600 кг свинины на неконтролируемую территорию.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

- Чтобы перевезти товар, 61-летний гражданин Украины смастерил под обшивкой потолка кузова специальную конструкцию и разместил туда тушки свинины. Украинец направлялся на неподконтрольную территорию, - рассказывают пограничники.

Сейчас мясопродукты изъяты и переданы органам Государственной фискальной службы для принятия правового решения.

До ТеБе


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