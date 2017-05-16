Через КПВВ "Майорск" мужчина пытался провезти более 600 кг свинины в потолке авто

На контрольном пункте въезда-выезда "Майорск" пограничники обнаружили партию продуктов питания. Мужчина оборудовал в потолке собственного авто тайник, чтобы незаконно провезти более 600 кг свинины на неконтролируемую территорию.
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
- Чтобы перевезти товар, 61-летний гражданин Украины смастерил под обшивкой потолка кузова специальную конструкцию и разместил туда тушки свинины. Украинец направлялся на неподконтрольную территорию, - рассказывают пограничники.
Сейчас мясопродукты изъяты и переданы органам Государственной фискальной службы для принятия правового решения.
До ТеБе