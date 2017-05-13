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Краматорчанин хотел убить двух человек, чтобы получить жилье

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Происшествия / Криминал
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Краматорчанин хотел убить двух человек, чтобы получить жилье

Краматорской местной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении местного жителя, из-за действий которого едва не погибли двое мужчин.

В ходе досудебного расследования установлено, что 25 февраля текущего года 33-летний мужчина, находясь по месту жительства приятеля, решил «улучшить» свое имущественное положение, а именно - заставить второго отдать ему документы, удостоверяющие право собственности на квартиру, стоимость которой составляет более 142 тыс грн.

Совместное распитие спиртных напитков в компании еще двух приятелей не внесло конструктива в диалог с хозяином, из-за чего гость схватился за нож. От нанесенного удара ножом в область грудной клетки владелец квартиры упал на пол, а гость начал бить его ногами по голове. Вмешательство третьего товарища помогло остановить преступника, однако, он успел нанести защитнику удар ножом в область сердца.

Оставив тяжело раненых мужчин, злоумышленник с места преступления скрылся и через некоторое время был задержан правоохранителями. Его действия квалифицированы по ч.2 ст.15, п.6 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство из корыстных побуждений), ч.4 ст.187 (разбой), ч.3 ст.15, п.13 ч.2 ст.115 (покушение на убийство лицом, ранее совершившим убийство) УК Украины.

Сейчас досудебное расследование завершено. Максимальное наказание за совершение указанных преступлений - пожизненное лишение свободы.


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