Краматорчанин хотел убить двух человек, чтобы получить жилье

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Двух мужчин посадят на 15 лет за сотрудничество с боевиками ДНР

Чиновнику из Краматорска грозит до 5 лет за халатность

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