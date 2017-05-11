Сельскохозяйственное предприятие в Донецкой области уклонилось от уплаты НДС в размере 3,2 млн гривен

Следственным управлением финансовых расследований Главного управления ГФС в Донецкой области по материалам оперативного управления ГУ ГФС в Донецкой области и Прокуратуры Донецкой области в рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины установлен факт уклонения сельскохозяйственным предприятием от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Так, должностные лица одного из сельхозпредприятий Донецкой области преднамеренно предоставляли к налоговому органу недостоверные сведения о финансово-хозяйственной деятельности и отображали в учете предприятия операции по приобретению у фиктивных предприятий несуществующих товарно-материальных ценностей, что повлекло недополучение Государственным бюджетом Украины НДС в сумме около 3,2 млн гривен. Следствие продолжается.