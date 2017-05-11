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В Донецкой области выявлено правонарушение в таможенной сфере на сумму более чем 6,5 млн. гривен

В Донецкой области разоблачена схема уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 12 млн. гривен

В Донецкой области угольное предприятие уклонилось от уплаты налогов на 5 млн гривен

Сельскохозяйственное предприятие в Донецкой области уклонилось от уплаты НДС в размере 3,2 млн гривен

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