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За совершение ряда преступлений житель Мирнограда проведет за решеткой 13 лет

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Происшествия / Криминал
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За совершение ряда преступлений житель Мирнограда проведет за решеткой 13 лет

13 лет лишения свободы - именно такой приговор объявил Мирноградський городской суд 50-летнему мужчине за совершение разбойного нападения, покушение на убийство и незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Прокурором Димитровского отдела Красноармейской местной прокуратуры, поддержали государственное обвинение в суде, полностью доказана вина человека, который в январе 2016 года, по предварительному сговору с группой лиц, совершил разбойное нападение на местного предпринимателя.

Достоверно зная о том, что предприниматель возвращается домой с деньгами, мужчины решили осуществить на него нападение. Дождавшись потерпевшего возле дома, они открыли дверь автомобиля, на котором он приехал, и, угрожая пистолетом, потребовали у него денежные средства. Когда сын потерпевшего побежал на помощь отцу, мужчины убежали и, с целью скрыть следы преступления, бросили в сторону сына и отца гранату, от разрыва которой последние получили телесные повреждения.

Правонарушители которые во время совершения преступления находились в состоянии алкогольного опьянения, задержали правоохранители.

Во время досудебного расследования один из обвиняемых умер. Суд, поддержав позицию прокуратуры, признал второго преступника виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 (разбой), ч.2 ст.15 (покушение на преступление), ч. 2 п. 1,5,9, 12 в. 115 (умышленное убийство), ч. Ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины, и приговорил к 13 годам лишения свободы.


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