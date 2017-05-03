В Курахово подростки ограбили склад гуманитарной помощи

В Курахово (Марьинский р-н, Донецкая обл.) пятеро несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет неоднократно пробирались в склад, в котором хранилась гуманитарная помощь в виде строительных материалов и продуктовых наборов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.
Так, в Марьинское отделение полиции от представителя благотворительной организации поступило сообщение о том, что неизвестные проникли в складское помещение и похитили продуктовые наборы и строительные материалы. Правоохранители установили, что оконная рама была спилена, а в помещении разбросаны вещи.
Тщательно осмотрев склад, полицейские нашли школьную тетрадь одного из учеников Кураховской школы, а свидетели рассказали, что неоднократно видели, как группа неизвестных подростков собиралась возле указанного склада.
Вскоре круг подозреваемых был определен. Ребята оказались местными жителями и общались в одной компании. Один из них в свои 16 лет уже имел проблемы с законом за совершение кражи.
Сотрудники ювенальной превенции пригласили в отделение полиции родителей несовершеннолетних и провели с ними профилактическую беседу. Взрослые в свою очередь объяснили, что дети обеспечены всем необходимым, почему они пошли на преступление – не понимают.
Сейчас по данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилище, хранилище или иное помещение) Уголовного кодекса Украины.