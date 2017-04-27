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В Новотроицке задержали два микроавтобуса, которые везли мясную продукцию в Донецк

На КПВВ "Новотроицкое" задержали боевика, который направлялся на работу в Мариуполь

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