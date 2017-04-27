На КПВВ "Новотроицкое" задержали боевика, который направлялся на работу в Мариуполь

Во время проверки документов на контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" правоохранители остановили грузовик, за рулем которого был ранее судимый местный житель Донецка. Как оказалось, мужчина в течение четырех месяцев служил в батальоне «Оплот», а после освобождения приехал в Украину работать дальнобойщиком.
Об этом сообщает Волновахский отдел полиции в Донецкой области.
- 45-летний житель Донецка, решил вступить в НВФ в сентябре 2015 года по целью подзаработать. Получив должность водителя, новобранец развозил личный состав боевиков на позиции и забирал обратно к месту дислокации, - рассказали в пресс-службе полиции.
По словам мужчины, как сообщают правоохранители, на службе в "Оплот" он получал 15 тысяч рублей ежемесячно, однако с методами "воспитания" командиров батальона не смог согласиться.
В Мариуполь человек направлялся с целью трудоустроиться дальнобойщиком. При себе у правонарушителя был военный билет и другие документы, подтверждающие его участие в НВФ.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).