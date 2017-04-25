Из изолятора в Волновахе освободили незаконно удерживаемого мужчину

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Условия содержания в Волновахском изоляторе милиции не соответствуют международным и национальным стандартам

Мужчину второй раз подряд поймали на сотрудничестве с ДНР

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