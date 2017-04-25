Из изолятора в Волновахе освободили незаконно удерживаемого мужчину

Благодаря вмешательству прокуратуры из изолятора временного содержания Волновахского ОП ГУНП в Донецкой области освобожден гражданин, который содержался там незаконно.
Установлено, что в феврале текущего года сотрудники полиции, во исполнение приговора Волновахского районного суда от 2012 года, задержали 37-летнего мужчину, осужденного до 3 месяцев административного ареста по ст. 395 УК Украины (нарушение правил административного надзора).
Однако, согласно законодательству, лицо освобождается от отбывания наказания, если со дня вступления в силу обвинительного приговора он не был выполнен в течение 2 лет. Указанная норма статьи применяется в случае осуждения лица к наказанию менее сурового, чем ограничение свободы, которым и является админаресте.
Учитывая выявленное нарушение, за вмешательство руководителя Волновахского местной прокуратуры указанного мужчина был немедленно освобожден из-под ареста.
Кроме того, в Волновахском ОП ГУНП Украины в Донецкой области прокуратурой направлено указание относительно признаков служебной халатности в действиях работников, в результате которой приговор суда остался невыполненным, а правонарушитель в отведенное законом время не понес наказания.