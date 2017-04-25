В Донецкой области мужчина с ружья выстрелил в голову женщине

Судом вынесен обвинительный приговор в уголовном производстве в отношении 32-летнего мужчины, который совершил покушение на убийство знакомой. Государственное обвинение поддерживалось прокурором Красноармейской местной прокуратуры.
В мае 2014 года человек решил отпраздновать день рождение в компании гражданской жены и семейной пары в одном из сел Покровского района. Во время употребления алкогольных напитков между ним и сожительницей возникла ссора, в которую вмешалась подруга женщины. Осужденный разозлился и решил убить знакомую. Мужчина в хозяйственной постройке взял охотничье ружье, снарядил ее соответствующими патронами, приблизился к потерпевшей и с близкой дистанции выстрелил в голову. Считая, что он доказал свой умысел до конца, мужчина бросил ружье и скрылся с места преступления.
С травмами женщина была доставлена в больницу, где ей оказана квалифицированная медицинская помощь. Однако пострадавшая полностью потеряла слух на левое ухо и ушную раковину.
Вина злоумышленника имеющимися доказательствами прокурором полностью доказана.
Таким образом, мужчина судом признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 (законченное покушение на умышленное убийство) и ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и вынесено справедливый приговор - 9 лет и 6 месяцев лишения свободы.