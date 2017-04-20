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Военнослужащего ВСУ осудили за дезертирство

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Происшествия / Криминал
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Военнослужащего ВСУ осудили за дезертирство

Красноармейская местная прокуратура поддержала государственное обвинение в суде в отношении 31-летнего жителя Одесской области, обвиняемого в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) и ч.3 ст. 408 (дезертирство) УК Украины.

В августе 2014 года мужчину призвали в ряды Вооруженных Сил Украины, где он получил звание лейтенанта. Однако уже в декабре того же года боец самовольно покинул воинскую часть с целью уклонения от дальнейшей службы.

В январе 2015 года дезертир добровольно вступил в ряды террористической организации «ДНР», где получил военный билет, оружие, форму и принес присягу. Используя позывной «Одесса», он служил террористам на должностях водителя-электрика и радиотелефониста.

Преступная деятельность человека прекращена сотрудниками СБУ в мае 2015 года во время задержания его на КПВВ «Георгиевка». При досмотре у него изъято два военных билета - Вооруженных Сил Украины и «ДНР».

Благодаря качественному досудебному расследованию, которое проводили следователи СБУ за процессуального руководства прокуратуры, вина правонарушителя в суде полностью доказана.

Приговором Красноармейского горрайонного суда обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений и приговорен к 6 годам лишения свободы.


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