Военнослужащего ВСУ осудили за дезертирство

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Житель Покровска получил три года тюрьмы за сотрудничество с террористами

Гражданина РФ приговорили к 8 годам за участие в военных действиях против Украины

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