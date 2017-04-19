В Бахмуте будут судить мэра

Сегодня, 19 апреля, в 16:00 в Артемовском районном суде должно состояться рассмотрение дела Бахмутского городского головы Алексея Ревы.
Чиновника привлекают к ответственности по статье № 1727 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов», которая предусматривает санкции в виде штрафа от ста до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, как мы сообщали ранее, Национальное агентство по предупреждению коррупции установило, что мэр Бахмута нарушил требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. В частности, на заседаниях сессий городского совета при рассмотрении вопросов о предоставлении разрешений на разработку проектов землеустройства, утверждение проектов землеустройства и предоставления земельных участков в аренду в т.ч. предприятию своей жены.
До ТеБе