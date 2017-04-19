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Жителя Авдеевки за изнасилование и убийство посадили на 14 лет

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Происшествия / Криминал
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Жителя Авдеевки за изнасилование и убийство посадили на 14 лет

Государственным обвинением, которое поддерживала Артемовска местная прокуратура, в судебных слушаниях полностью доказана вина 24-летнего жителя города Авдеевка, который в сентябре 2016 убил местную жительницу.

Установлено, что мужчина распивал спиртные напитки в одном из кафе. После этого, прогуливаясь по улицам города, он встретил девушку и предложил ей познакомиться. Провожая ее домой, на лестничной площадке одного из многоэтажных домов города, мужчина предложил новой подруге вступить с ним в половые отношения. Получив отказ, вопреки воле потерпевшей, он нанес девушке телесные повреждения, начал ее душить, повалил на пол и изнасиловал.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, нападающий понял, что может быть разоблачен, а потому решил «избавиться» от жертвы и задушил девушку.

Артемовский городской суд поддержал принципиальную позицию прокуратуры в уголовном производстве. Решением суда за изнасилование и умышленное убийство правонарушителя приговорен к 14 годам лишения свободы.


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