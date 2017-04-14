Прокуратура Донецкой области не согласна с домашним арестом виновника смертельного ДТП

Прокуратура Донецкой области оспаривает решение Славянского горрайонного суда, на основании которого изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест мужчине, который обвиняется в совершении ДТП, в результате которого погибли три человека.
Славянским городским судом Донецкой области рассматривается уголовное производство по обвинению бывшего участкового инспектора Славянского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств) и, ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) УК Украины.
Постановлением указанного суда от 11 апреля текущего года в ходатайстве прокурора о продлении срока содержания обвиняемого под стражей отказано и изменена мера пресечения на домашний арест.
Прокуратурой области в Апелляционный суд направлена жалоба с требованием отменить решение суда первой инстанции и принять обвиняемого под стражу.
Напомним, в августе 2015 года 32-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь на автомобиле «Toyota Prado» по автодороге в с. Богородичное Славянского района Донецкой области, нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем «Skoda Octavia».
В результате аварии погибли водитель и пассажиры автомобиля «Skoda Octavia»: мужчина, женщина и 10-летний ребенок. Виновник ДТП с места происшествия скрылся. Через некоторое время его задержали и арестовали.