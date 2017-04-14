Прокуратура Донецкой области не согласна с домашним арестом виновника смертельного ДТП

Мужчину второй раз подряд поймали на сотрудничестве с ДНР

Мэру Торецка продлили арест

Два человека погибли в результате ДТП в Покровске

Работника миграционной службы посадили под домашний арест

В Донецкой области арестовали прокурора и адвоката за взяточничество

Женщину, которая избила свою дочь посадили под домашний арест