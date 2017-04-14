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Предприниматель из Артемовска нанес вред государству в размере 220 тыс грн

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Происшествия / Криминал
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Предприниматель из Артемовска нанес вред государству в размере 220 тыс грн

Артемовска местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя, который из-за небрежного отношения к своим служебным обязанностям нанес государству ущерб на сумму 220 тыс грн.

Следствием установлено, что предприниматель в ноябре 2016 года заключил договор со специальным учебным заведением на осуществление работы по техническому надзору на объекте, где проводился капитальный ремонт одного из корпусов.

Обвиняемый получил акты приемки выполненных строительных работ и, должным образом не осуществив возложенные на него функции и не проверив соответствие фактического объема выполненных работ с данными в актах, подписал их. На основании документов предприятию, непосредственно осуществляло ремонт, перечислили государственные средства в сумме 220 тыс грн.

Таким образом, предприниматель обоснованно обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность). Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.


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