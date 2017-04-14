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Донетчина: по фактам легализации доходов в правоохранительные органы передано 19 материалов

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Происшествия / Криминал
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Донетчина: по фактам легализации доходов в правоохранительные органы передано 19 материалов

Главным управлением ГФС в Донецкой области с целью недопущения использования средств из бюджета вне правового поля продолжаются мероприятия по выявлению, анализу и организации проведения проверок лиц, осуществляющих финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

В течение трех месяцев 2017 года сотрудниками управления борьбы по отмыванию доходов, полученных преступным путем, Главного управления ГФС в Донецкой области подготовленно и передано в правоохранительные органы для принятия решения согласно Уголовного кодекса Украины 19 материалов по фактам легализации доходов полученных преступным путем, из них 11 было составлено в сфере государственных закупок.

В результате рассмотрения материалов с признаками уголовных правонарушений, которые были направлены в правоохранительные органы, 5 материалов присоединено к уголовным производствам и 9 уголовных производств на сумму свыше 52 млн гривен учтено в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР).

Из материалов, составленных в сфере государственных закупок, 4 материала было присоединено к уголовным производствам и 5 материалов учтено в ЕРДР.


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