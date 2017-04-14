Донетчина: по фактам легализации доходов в правоохранительные органы передано 19 материалов

Фискалы Донетчины открыли уголовные производства на сумму более 44 млн гривен

Почти 90 материалов по фактам легализации доходов передано ГФС Донетчины в 2016 году

На Донетчине по материалам фискальной службы открыто уголовных производств на 717 млн. гривен

По фактам легализации доходов сотрудниками фискальной службы Донетчины подготовлено свыше 80 материалов

По материалам фискальной службы Донетчины открыто уголовных производств более чем на половину миллиарда гривен

По материалам фискальной службы возбуждено уголовных производств на сумму 498,6 млн. гривен