Донетчина: по фактам легализации доходов в правоохранительные органы передано 19 материалов

Главным управлением ГФС в Донецкой области с целью недопущения использования средств из бюджета вне правового поля продолжаются мероприятия по выявлению, анализу и организации проведения проверок лиц, осуществляющих финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
В течение трех месяцев 2017 года сотрудниками управления борьбы по отмыванию доходов, полученных преступным путем, Главного управления ГФС в Донецкой области подготовленно и передано в правоохранительные органы для принятия решения согласно Уголовного кодекса Украины 19 материалов по фактам легализации доходов полученных преступным путем, из них 11 было составлено в сфере государственных закупок.
В результате рассмотрения материалов с признаками уголовных правонарушений, которые были направлены в правоохранительные органы, 5 материалов присоединено к уголовным производствам и 9 уголовных производств на сумму свыше 52 млн гривен учтено в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР).
Из материалов, составленных в сфере государственных закупок, 4 материала было присоединено к уголовным производствам и 5 материалов учтено в ЕРДР.