Фискалы Донетчины разоблачили сельхозпредприятие, которое уклонилось от уплаты налогов на 3,5 млн гривен

Фискалы Донетчины разоблачили схему нелегальной поставки товаров в ДНР

В Донецкой области угольное предприятие уклонилось от уплаты налогов на 5 млн гривен

Сельхоз предприятие Донецкой области уклонилось от уплаты НДС в размере 3,5 млн гривен

Налоговой милицией Донетчины ликвидирован центр минимизации бюджетных поступлений, через который финансировались боевики

Фискалы Донетчины разоблачили уклонение от уплаты единого взноса на сумму более, чем 8 млн. гривен

Налоговики Донецкой области разоблачили схему нелегальных поставок товаров на сумму более чем 10 млн. грн.