Фискалы Донетчины разоблачили сельхозпредприятие, которое уклонилось от уплаты налогов на 3,5 млн гривен

Сотрудники налоговой милиции Главного управления ГФС в Донецкой области совместно с работниками Прокуратуры Донецкой области в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного в Едином реестре досудебных расследований по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов и обязательных платежей), разоблачили сельхозпредприятие, которое уклонилось от уплаты значительной суммы налогов.
Так, в ходе расследования уголовного производства было установлено, что должностные лица указанного предприятия в течение 2013-2016 гг. преднамеренно предоставляли налоговым органам недостоверные сведения, в результате чего незаконно получили льготы сельхозпроизводителя по уплате НДС и налога на прибыль предприятий, тем самым уклонились от уплаты в бюджет 3,5 млн гривен налогов.
С целью документирование преступных действий проведено 6 обысков в офисных и складских помещениях и по месту жительства фигурантов уголовного производства, по результатам которых изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности предприятия, черновые записи и сельскохозяйственная продукция – 178 тонн гороха общей ориентировочной стоимостью 1,2 млн гривен.
Следственные действия продолжаются.