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Житель Донецкой области незаконно вырубил ясеней на 180 тысяч гривен

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Происшествия / Криминал
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Житель Донецкой области незаконно вырубил ясеней на 180 тысяч гривен

Во время досудебного расследования, которое проводится под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области, установлено, что житель села Новоромановка Никольского района Донецкой области 1962 г.р., в апреле 2016 года совершил незаконную порубку деревьев в лесном массиве.

Так, находясь на территории Федоровского лесничества госпредприятия «Приазовский лесхоз», мужчина ввел в заблуждение своего знакомого (о наличии документов на порубку деревьев) и с его помощью вырубил, загрузил и вывез с территории лесничества более 50 ясеней.

В дальнейшем гражданин использовал древесину для продажи и собственных нужд, причинив своими действиями существенный вред окружающей среде на сумму более 180 тыс грн.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 246 УК Украины (незаконная порубка леса).

Следствие в производстве продолжается.


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