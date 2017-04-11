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За дерзкое убийство мужчина проведет 14 лет в тюрьме

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Происшествия / Криминал
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За дерзкое убийство мужчина проведет 14 лет в тюрьме

По принципиальной позиции Константиновской местной прокуратуры, мужчина проведет за решеткой следующие 14 лет своей жизни.

В ходе судебных слушаний прокурором полностью доказана вина 36-летнего гражданина, который в мае 2016 года убил свою знакомую в поселке Северное города Торецк. Причиной убийства стал долг в сумме 400 гривен, мужчина задолжал своей жертве и не желал отдавать.

С целью убийства преступник пришел в магазин, где работала пострадавшая, и в ходе ссоры нанес ей удар ножом в голову, причинив жертве телесные повреждения, не совместимые с жизнью. После содеянного мужчина решил еще и обогатиться, поэтому завладел деньгами и личными ценными вещами потерпевшей.

Приговором Дзержинского городского суда мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п.6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство), ч.1 ст.185 (кража) УК Украины, и приговорен к 14 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.


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