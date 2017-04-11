За дерзкое убийство мужчина проведет 14 лет в тюрьме

В Мирнограде брат убил брата за исчезновение сварочного аппарата

За дежурство на блокпосту ДНР мужчина проведет за решеткой 3,5 года

Внук убивший свою бабушку проведет в тюрьме 12 лет

В Дружковке убийцу женщины приговорили к 17 годам тюрьмы

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