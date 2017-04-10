В Краматорске будут судить директора предприятия из-за действий которого бюджету нанесен ущерб на 1,2 млн. грн

Прокуратура Донецкой области направила в суд обвинительный акт в отношении директора частного предприятия, халатности которого стоила бюджету более одного миллиона гривен.



В ходе досудебного расследования установлено, что в августе 2013 года для проведения инвентаризации земель в пределах г.. Краматорска между исполнительным комитетом Краматорского городского совета и обществом с ограниченной ответственностью заключен договор о закупке геологических, геофизических и связанных с ними изыскательских и консультационных услуг.



Однако, директор указанного предприятия, вопреки своим служебным обязанностям, подписал техническую документацию по землеустройству и акты оказания услуг, не проверив соответствие фактически выполненных работ указанным в договоре.



Вследствие преступной халатности должностного лица Краматорскому местному бюджету нанесен ущерб на сумму 1200000 грн. По согласованию прокуратуры, на имущество обвиняемого наложен арест.



Расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность) завершено, наказание для обвиняемого выбирать суд.



С санкции статьи мужчине грозит до 5 лет за решеткой. В ходе досудебного расследования установлено, что в августе 2013 года для проведения инвентаризации земель в пределах г.. Краматорска между исполнительным комитетом Краматорского городского совета и обществом с ограниченной ответственностью заключен договор о закупке геологических, геофизических и связанных с ними изыскательских и консультационных услуг.Однако, директор указанного предприятия, вопреки своим служебным обязанностям, подписал техническую документацию по землеустройству и акты оказания услуг, не проверив соответствие фактически выполненных работ указанным в договоре.Вследствие преступной халатности должностного лица Краматорскому местному бюджету нанесен ущерб на сумму 1200000 грн. По согласованию прокуратуры, на имущество обвиняемого наложен арест.Расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность) завершено, наказание для обвиняемого выбирать суд.С санкции статьи мужчине грозит до 5 лет за решеткой.