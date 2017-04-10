В Марьинке женщина пыталась провезти наркотики на оккупированную территорию

На контрольном пункте въезда-выезда «Марьинка» во время проверки документов гражданки Украины, которая пешком направлялась на временно неконтролируемую территорию, служебная собака обнаружила запрещенное вещество.
При проверке под одеждой женщины было обнаружено пластиковую тару с веществом серо-зеленого цвета общим весом 200 граммов.
Впоследствии на этом же контрольном пункте въезда-выезда служебная собака обнаружила в автомобиле, следовавшем к неконтролируемой территории, также наркотическое вещество весом около 50 граммов.
Нарушителей и выявленное вещество передали сотрудникам Национальной полиции для принятия правового решения.