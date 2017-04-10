В Марьинке женщина пыталась провезти наркотики на оккупированную территорию

На КПВВ «Зайцево» пограничники обнаружили неразорванный боеприпас

В Донецкой области задержали отца и сына причастных к НВФ

В Донецк прибыло 25 автомобилей гуманитарной помощи от благотворительного фонда «Доброта» и «Человек в беде»

На неконтролируемую территорию не пустили 440 кг. продуктов

Пограничники на КПВВ Марьинка задержали мужчину с 1,2 миллиона российских рублей

В СБУ обновили порядок въезда на неконтролируемую территорию и выезда из нее