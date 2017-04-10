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В Мариуполе будут судить должностных лиц промышленного предприятия

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Происшествия / Криминал
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В Мариуполе будут судить должностных лиц промышленного предприятия
Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено досудебное расследование по факту смертельного травмирования в г. Мариуполе работника общества с ограниченной ответственностью «СРЗ».

В ходе расследования установлено, что 23 декабря 2016 двое слесарей по сборке металлоконструкций, получив устный инструктаж от руководства, занимались сборкой грейфера. Примерно в 12:20, после того, как на траверсе с тягами были проведены сварочные работы, она потеряла равновесие и упала. В результате падения тяжелой конструкции один из слесарей получил множественные переломы костей скелета и разрывы внутренних органов, от чего скончался на месте.

В наступлении тяжких последствий производственной трагедии следователи обоснованно обвиняют начальника грейферного участка и начальника департамента машиностроения ООО «СРЗ», вопреки законодательству об охране труда, допустивших нарушения технологического процесса, а именно - не остановили работы с использованием технически неисправного грузоподъемного крана, которые проводились необученными для выполнение работ по строповки работниками.

Сейчас обвинительный акт по ч.2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей) направлено в суд.

Справка: максимальное наказание за данное преступление - лишение свободы на срок до 8 лет.


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