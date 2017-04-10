В Мариуполе будут судить должностных лиц промышленного предприятия

В Мариуполе будут судить сотрудников металлургического предприятия

В Мариуполе будут судить водителя, который насмерть сбил инвалида

Двух мужчин будут судить за жестокое избиение двух человек

В Донецкой области будут судить тракториста

В Мариуполе будут судить милиционеров за распространение наркотиков

За получение взятки в 300 тыс грн в Донецкой области будут судить налоговика