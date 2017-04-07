В Мариуполе работал конвертационный центр под прикрытием фискальной службы

Следственным управлением прокуратуры Донецкой области завершено досудебное расследование уголовного производства в отношении 4 участников преступной группы, совершивших умышленные преступления в сфере хозяйственной деятельности, а именно организовали конвертационный центр, через который в течение 2012-2016 годов отмывали денежные средства.
Так, установлено, что в состав преступной группы вошли четверо граждан Украины, один из которых занимал руководящую должность в управлении Мариупольской ОГНИ ГУГФС в Донецкой области.
Основной целью конвертационного центра было создание фиктивных предприятий, а также осуществление действий по прикрытию деятельности по незаконному формированию субъектами хозяйственной деятельности налогового кредита по налогу на добавленную стоимость. Участники преступной группы получали реквизиты фиктивных предприятий, информацию о перечислении средств на счета этих фирм, собирали документы от клиентов конвертационного центра и переводили деньги со счетов в наличные, то есть занимались легализацией денежных средств.
Следователи установили, что «конверт» действовал на территории трех областей: Донецкой, Харьковской и Запорожской.
В октябре 2016 года, во время спецоперации, прокуратура Донецкой области совместно с Управлением Службы безопасности Украины в Донецкой области Донецкой области задержали участников преступной группы.