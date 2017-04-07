Фискалы Донетчины разоблачили схему нелегальной поставки товаров в ДНР

Оперативными и следственными подразделениями Главного управления ГФС в Донецкой области совместно с сотрудниками Прокуратуры Донецкой области в рамках уголовного производства, зарегистрированного по ч. 3 ст. 212 (преднамеренное уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины, раскрыта схема нелегальной поставки товаров в так называемую "ДНР" на сумму более чем 100 млн гривен.
В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий были выявлены лица, которые фактически контролируют деятельность группы предприятий, расположенных как на территории Украины, так и на временно неподконтрольной украинской власти территории, и в период 2016-2017 гг., используя реквизиты предприятий - нерезидентов, зарегистрированных в юрисдикциях с льготным налогообложением, осуществляли поставки товаров через территорию Российской Федерации. В дальнейшем эти товары ввозились в г. Донецк через неконтролируемый участок государственной границы Украины.
Таким образом, товары ввозились на территорию страны без надлежащего таможенного оформления, и, как следствие, без соответствующей уплаты налогов и обязательных платежей. В результате такой противоправной деятельности бюджет Украины недополучил более чем 4 млн гривен.
Досудебное следствие продолжается.