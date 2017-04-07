Фискалы Донетчины разоблачили схему нелегальной поставки товаров в ДНР

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Налоговиками Донецкой области разоблачена схема нелегальных поставок товаров на сумму более чем 12 млн. грн.

Налоговики Донецкой области разоблачили схему нелегальных поставок товаров на сумму более чем 10 млн. грн.

На Донетчине налоговики разоблачили схему нелегальной поставки товаров на сумму более чем 20 млн. гривен

Фискалы Донетчины разоблачили уклонение от уплаты единого взноса на сумму более, чем 8 млн. гривен

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