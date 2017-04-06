Пять судей Донецкой области, несвоевременно подали декларации о доходах

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Жителю Донецкой области грозит 8 лет за хранение наркотиков и боеприпасов

Еще двум судьям ДНР грозит до 15 лет лишения свободы

В фискальной службе Донетчины продолжается работа по предотвращению и противодействию коррупции

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