Суд Донецкой области прекратил деятельность предприятий нарушающих охрану труда

Прокуратурой Донецкой области в феврале 2017 года, с целью надлежащей защиты интересов государства, инициировано вступление в дела по искам Главного управления Гоструда в Донецкой области к частному предприятию и угольно-добывающего предприятия негосударственной формы собственности о применении мер реагирования в сфере государственного надзора
Так, при проверке многотопливной автозаправки в городе Мариуполь специалистами Главного управления Гоструда в Донецкой области выявлено 42 нарушения нормативно-правовых актов по охране труда, из которых 20 создавали непосредственную угрозу жизни или здоровью людей. На предприятии вообще отсутствовало разрешение на выполнение работ повышенной опасности, связанных с приемом, хранением и реализацией нефтепродуктов.
Еще больше нарушений нормативно-правовых актов по вопросам охраны труда обнаружили специалисты на угольно-добывающем предприятии в городе Торецке - 237, 18 из которых создавали непосредственную угрозу жизни или здоровью работников.
Благодаря четкой позиции прокуратуры, по результатам рассмотрения дел решениями суда прекращена деятельность указанных предприятий.