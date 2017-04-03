Директор химического завода в Константиновке присвоил 2,6 млн.

Посетители, находящиеся в группе Гости , не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Чиновника объявили в розыск в связи с растратой бюджетных средств

Чиновник подделывал официальные документы и причинил ущерб государству в размере 900 тысяч гривен

Топ за неделю 4406 1883 1425 1333 1304

Интересное