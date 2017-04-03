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Директор химического завода в Константиновке присвоил 2,6 млн.

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Происшествия / Криминал
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Директор химического завода в Константиновке присвоил 2,6 млн.

Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено досудебное расследование уголовного производства по ч. 1 ст.366 (служебный подлог), ч.2 ст.15 (покушение на преступление) и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Установлено, что в январе 2014 года и.о. директора ГП «Константиновский государственный химический завод», злоупотребляя своим служебным положением, по предварительному сговору с директором частного общества, подписали поддельные официальные документы, а именно - акты приема выполненных строительных работ на сумму более 2,6 млн. грн, фактически указанным предприятием работы не проводились и выполнены не были.

В дальнейшем указанные документы предоставили возможность обществу в судебном порядке взыскивать с предприятия государственные средства.

Поскольку обвиняемые скрылись на временно оккупированную территорию и продолжают находиться там, их будут судить заочно.

За служебный подлог и растрату более 2,6 млн. бюджетных средств правонарушителям грозит до 12 лет за решеткой.


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