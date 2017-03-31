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Сегодня в Крыму начнут выдачу бюллетеней для референдума

Жительницу Краматорска будут судить за проведение незаконного референдума в 2014 году

Пенсионерку осудили на 5 лет за организацию референдума

Организаторшу «референдума» из Дружковки могут посадить на 10 лет

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