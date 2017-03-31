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Организаторшу «референдума» из Дружковки могут посадить на 10 лет

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Происшествия / Криминал
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Организаторшу «референдума» из Дружковки могут посадить на 10 лет

Прокуратура Донецкой области направила в суд обвинительный акт в отношении одного из организаторов так называемого референдума за независимость террористической организации «ДНР».

Так, в мае 2014 года в помещении дома культуры «Дружковского машиностроительного завода» был организован один из избирательных участков для проведения псевдореферендума. 58-летняя жительница города Дружковка, действуя из собственных соображений, а также из корыстных побуждений, согласилась на предложение боевиков и возглавила указанный избирательный участок.

Обвиняемая организовала работу данной комиссии, контролировала и координировала работу лиц, привлеченных в качестве членов участковой комиссии, которым выдавала так называемые бюллетени для голосования, распределяла между ними обязанности в части формирования списков граждан, завершивших указанное незаконное голосование, а также организовала дальнейшее составление и подписание протоколов о его результатах и их передачу вместе с урнами, в которых содержались бюллетени, вооруженных представителей террористической организации «ДНР».

Таким образом, своими умышленными действиями женщина совершила уголовное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.


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