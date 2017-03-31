Жительница Зайцево передавала данные расположения ВСУ сепаратистам

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В Донецкой области очередной «информатор» боевиков проведет 8 лет за решеткой

Трем жителям Волновахи грозит 15 лет тюрьмы за сотрудничество с сепаратистами "ДНР"

Жительница Ясиноватского района получила 4 года за сотрудничество с ДНР

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