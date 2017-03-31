Жительница Зайцево передавала данные расположения ВСУ сепаратистам

Коллегия судей Славянского горрайонного суда Донецкой области признала жительницу с. Зайцево 1975 г.р. виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (содействие террористической организации).
Установлено, что в январе-феврале 2016 года обвиняемая, действуя умышленно, способствовала деятельности террористической организации «ДНР».
Женщина собирала и передавала боевикам сведения о местах дислокации, численности и маршрутов передвижения подразделений и военной техники Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, задействованных в проведении АТО в районе села Зайцево, Никитовского района и города Горловки Донецкой области. Контактировала она с боевиком по прозвищу «Старшина», который является военнослужащим так называемого «разведывательного подразделения 3-й бригады министерства обороны ДНР».
В дальнейшем террористы использовали эту информацию во время артиллерийских обстрелов мест дислокации военнослужащих и военной техники Вооруженных Сил Украины.
Преступные действия пособница террористов прекратила после ее задержания - в феврале 2016 года.
Суд назначил женщине наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей имущества.