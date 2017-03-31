В Мариуполе взорвали авто, погиб полковник СБУ

Утром 31 марта на дороге в центре Мариуполя взорвалось авто. Как сообщают на сайте СБУ, при взрыве погиб их сотрудник - полковник Александр Хараберюш.
На кадрах заметно, что разлет обломков авто довольно большой. Предположительно, взорвался автомобиль марки Toyota Prado. Это произошло на перекрестке недалеко от кафе-бар "Максим". Горожане сообщают, что столб черного дыма был виден вдалеке от места ЧП.
В прокуратуре области заявляют, что открыли уголовное дело по статье 258 УК Украины (теракт).
Глава полиции Донетчины в Facebook также прокомментировал происшествие.
"Сегодня в 8.35 в Центральном районе Мариуполя, на пересечении пр. Металлургов и ул. Кафайская, произошел взрыв. Водитель автомобиля-сотрудник правоохранительных органов погиб. Одна из версий взрыва - теракт, организованный диверсионно-разведывательной группой террористов ДНР. В Мариуполе и на всей территории Донетчины усиливается несение службы полицейскими подразделениями. Прошу наших жителей с пониманием отнестись к мерам, предпринимаемых правоохранительными органами", - рассказал он.
На месте работают полиция, врачи скорой помощь и пожарные. Пользователи отмечают, что все службы города прибыли на место происшествия оперативно.
Как сообщил позже Генеральный прокурор Юрий Луценко во время конференции с главой МВД Украины, полковник СБУ потерял обе ноги в результате взрыва и из-за потери крови умер в карете скорой помощи.