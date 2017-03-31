В Мариуполе взорвали авто, погиб полковник СБУ

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На блокпосту в Мариуполе взорвался внедорожник. Один военнослужащий погиб, двое ранены

В результате мощного взрыва в Донецке погиб один человек

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