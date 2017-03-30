Жительница Ясиноватского района получила 4 года за сотрудничество с ДНР

Дзержинский городской суд признал обоснованными и исчерпывающими доводы государственного обвинения, которое поддерживала прокуратура Донецкой области, и приговорила к реальной мере наказания жительницу Ясиноватского района Донецкой области, которая способствовала незаконной деятельности террористической организации «ДНР».
В ходе судебных заседаний установлено, что с сентября 2014 года по январь 2015 года 47-летняя жительница поселка Розовка по собственной инициативе сотрудничала с террористами. Имея мобильную связь с двумя представителями вооруженных формирований, женщина передавала им подробную информацию и точные координаты мест дислокации, маршрутов передвижения личного состава и техники Вооруженных Сил Украины и других военных подразделений, задействованных в антитеррористических операциях.
В частности, источник «работала» на территории пгт. Новгородское Дзержинского городского совета и в Константиновском районе. Кроме того, во исполнение задач боевиков, она занималась корректировкой артиллерийского огня, который велся боевиками в сторону украинских позиций.
В феврале 2015 года преступные действия пособницы террористов были приостановлены сотрудниками Службы безопасности Украины.
За совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической группе или террористической организации), женщина получила наказание в виде 4 лет лишения свободы.