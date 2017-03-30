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Двух мужчин посадят на 15 лет за сотрудничество с боевиками ДНР

В Донецкой области очередной «информатор» боевиков проведет 8 лет за решеткой

Шпиона из Винницкой области приговорили к 14 годам тюрьмы за сотрудничество с ДНР

Жительница Ясиноватского района получила 4 года за сотрудничество с ДНР

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