В Покровске пьяная мать недосмотрела, за 3-месячным малышом

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В Донецкой области будут судить женщину, которая заставляла своего ребенка попрошайничать

Мать, из-за которой погиб ребенок сядет на два года

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