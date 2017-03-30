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В Покровске пьяная мать недосмотрела, за 3-месячным малышом

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Происшествия / Криминал
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В Покровске пьяная мать недосмотрела, за 3-месячным малышом

Красноармейская местная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт по ст. 166 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) в отношении 24-летней жительницы Покровска.

Во время досудебного расследования установлено, что женщина проживала вместе со своим гражданским мужем и тремя детьми (младшему из которых было 3,5 месяца) в аварийном доме без отопления.

Обвиняемая злоупотребляла спиртными напитками и не выполняла возложенные на нее законом обязанности по заботе и уходу за детьми - не обеспечивала нормальных бытовых условий проживания и кормления.
Следователи установили, что физическое развитие молодого мальчика не отвечало возрасту. Вследствие недостаточного кормления новорожденного, а также ненадлежащего лечения у ребенка диагностировали белково-энергетическую недостаточность, которая в дальнейшем привела к синдрому внезапной смерти младенца.

В горе-матери осталось двое детей - 3,5 и 2 лет, которыми сейчас занимаются социальные службы. Готовится иск о лишении женщины родительских прав.

При вмешательстве прокуратуры ее уже лишили всех социальных выплат, которые она получала (выплата при рождении ребенка и государственная помощь матери-одиночке).
В Покровске пьяная мать недосмотрела, за 3-месячным малышом
В Покровске пьяная мать недосмотрела, за 3-месячным малышом


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