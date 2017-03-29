В Красногоровке из гранатомета обстреляли магазин

Сегодня ночью неизвестные совершили выстрел из ручного противотанкового гранатомета по магазину в Красногоровке. Информации о пострадавших и раненых нет, сообщает До ТеБе.
Об этом сообщает Марьинский отдел полиции Донецкой области.
- Сегодня в 9.35 в дежурную часть Марьинского отделения полиции поступило сообщение от 41-летнего местного жителя, который рассказал, что ночью по улице Больничной в результате одиночного выстрела был поврежден его магазин, - рассказали в полиции.
Во время осмотра места происшествия сотрудники полиции обнаружили остатки РПГ. Обстоятельства выясняются, после необходимых следственно-оперативных действий данного факта будет дана правовая квалификация.